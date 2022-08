4. Spieltag "Wie Leicester City": Union Berlin mischt die Liga auf

"Da ist einfach jeder da. Das ist das, was uns auszeichnet", stellte Knoche mit Blick auch auf die Einwechselspieler fest. Die weiteren Berliner Treffer gelangen dem auffälligen Morten Thorsby und Janik Haberer. Für Schalke traf der Ex-Unioner Marius Bülter per Handelfmeter. Sechs Tore in einem Bundesligaspiel waren Union noch nie gelungen.

Zur Tabellensituation: "Das kann man sich als Foto einrahmen"

Eine Woche vor dem Topspiel gegen den FC Bayern im Stadion An der Alten Försterei präsentierte sich das Fischer-Team gegen defensiv sehr fehleranfällige Schalker vorne extrem effizient. In der Abwehr ließ der Aufsteiger von 2019 aus der Hauptstadt vor allem im zweiten Durchgang kaum etwas zu.

Die Effizienz hob auch Fischer hervor. Der Schweizer blieb trotz des so fulminanten Sieges gewohnt sachlich. "Wichtig ist für uns, das richtig einzuordnen", sagte er. "Es war ein sicherlich am Schluss zu hohes Resultat nach 90 Minuten." Zur Tabellensituation am vierten Spieltag sagte er: "Das ist ein schönes Bild, das kann man sich als Foto einrahmen. Aber mich interessiert es nach dem 34. Spieltag."