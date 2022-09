7. Spieltag BVB feiert nach Derby: Jubel um Moukoko, Reus verletzt sich

BVB-Kapitän Reus fällt erst mal aus

Reus hatte direkt, nachdem er sich beim Aufkommen den Fuß verdreht hatte, die Hände vor Schmerzen vors Gesicht geschlagen. Doch Terzic konnte leichte Entwarnung geben. "Es sieht so aus, dass die Bänder verletzt wurden. Wie lange er ausfällt, das wissen wir jetzt noch nicht, da müssen wir genauere Untersuchungen abwarten", sagte er. Das könne einige Tage dauern. Auf die Nachfrage, ob Reus etwa sechs bis acht Wochen ausfalle, sagte der Coach: "Nein, wir denken, dass es nicht ganz so lange dauert."

Damit wäre die Teilnahme an der WM im November in Katar nicht in Gefahr. Die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 mit dem Triumph von Rio sowie die Europameisterschaften 2016 und 2020 hat er bereits verpasst. Nur bei der EM 2012 und der enttäuschenden WM 2018 war er dabei. Dass Reus bei den beiden kommenden Nations-League-Spielen am 23. September in Leipzig gegen Ungarn und am 26. September gegen England in London dabei ist, ist aber illusorisch. Der Kapitän sei nach dem Spiel aber nicht ins Krankenhaus gefahren worden, sondern nach Hause, sagte Terzic.

Positiv auch: Befürchtete Auseinandersetzungen zwischen beiden Fangruppen blieben zunächst aus. Vor der als Hochrisikospiel eingestuften Partie war es nach Polizeiangaben weitgehend friedlich geblieben.