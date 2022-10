9. Spieltag Leipzig gibt erneut Punkte ab: Nur Remis in Mainz

"Ich versuche immer ans Limit zu gehen und möchte dem Team helfen. Ich bin da, wenn ich gebraucht werde. Jetzt werde ich gebraucht", sagte der im Sommer aus Almelo gekommene Blaswich. Schon am kommenden Dienstag steht für ihn die nächste Bewährungsprobe an, wenn die Sachsen in der Champions League bei Celtic Glasgow antreten müssen.