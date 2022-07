Die Planung ist ein „Dauerprozess“

Schon im Oktober macht sich Leichtle an die Organisation der Konzertreihe für das bevorstehende Jahr. „Ich mache mir immer wieder Gedanken darüber, was es noch nicht bei ‚Kornwestheim rockt’ gab und was wir dieses Mal machen könnten“, sagt er. Es sei ein „Dauerprozess“, bei dem er über das ganze Jahr verteilt Bands sammelt und über sie recherchiert. Im Oktober nimmt er dann Kontakt zu den Agenten oder den Bands selbst auf. Dann stellt sich heraus, ob die Künstler verfügbar sind oder nicht. Eine Tina-Turner-Tribute-Band hat für dieses Jahr abgesagt. Doch Leichtle bleibt positiv: „Für das kommende Jahr finden wir sicher einen adäquaten Ersatz.“

Das Programm in diesem Jahr kann sich sehen lassen. Alle Bands treten das erste Mal bei „Kornwestheim rockt“ auf. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: egal ob Rammstein, Michael Jackson, Udo Jürgens, Depeche Mode oder Dire Straits. Das Programm gibt es im Infokasten.

Suche nach Sponsoren und Mitarbeitern

Normalerweise werden bei „Kornwestheim rockt“ Spenden für den guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr ist das leider anders. „Wir bedauern sehr, dass die Firma Pflugfelder aus der Partnerschaft ausgestiegen ist“, sagt Leichtle. Gemeinsam mit der Firma aus Ludwigsburg wurden Spenden für den Kinderschutzbund gesammelt. „Wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft einen anderen Partner finden, mit dem wir für den guten Zweck sammeln können“, so Leichtle.

Auch nach Personal sucht der Organisator. Wie viele Branchen, leidet die Veranstaltungsbranche unter dem Fachkräftemangel. Wer Interesse hat, bei „Kornwestheim rockt“ und anderen Events dabei zu sein, darf sich über die Webseite www.bankettplus.de bei Johannes Leichtle melden.

Mehr Informationen zur Konzertreihe gibt es auf www.kornwestheim-rockt.de.