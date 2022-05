Hessen "Für immer in meinem Herzen": Elton John setzt Abschiedstour fort

Große Auswahl der bekanntesten Songs

Fast zweieinhalb Stunden lang präsentierten Elton John und seine Band eine große Auswahl der berühmten Songs aus den letzten Jahrzehnten: Von "Rocket Man", "Don't Let the Sun Go Down on Me", "Tiny Dancer" und "Your Song" bis zu seinem jüngste Hit "Cold Heart (Pnau Remix)". Den Fans wurde im bestuhlten Frankfurter Stadion eine unterhaltsame Show geboten. Auf den Videoleinwänden erschienen etwa zu "Candle In The Wind" übergroße Aufnahmen von Marilyn Monroe. Bei "I'm Still Standing" gab es verschiedenste Bilder des schrillen Künstlers aus den letzten Jahrzehnten zu sehen.