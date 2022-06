Abschiedstournee Letzte Tournee der Hardrocker Kiss: "Glücklich und traurig"

Terminplan wegen Corona überarbeitet

Schon 2019 hatten sich Kiss auf ihrer "End Of The Road"-Tour von den deutschen Fans verabschiedet. Als die Welttournee wegen der Pandemie für anderthalb Jahre unterbrochen werden musste, wurde der Terminplan überarbeitet und weitere Konzerte in Europa hinzugefügt. In den kommenden Wochen treten Kiss in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart auf.

Promoter, Freunde und Fans hatten sich laut Simmons beschwert. "Die haben gesagt: "Ihr habt nicht in Dortmund gespielt, ihr müsst herkommen!"", erzählt der 72-Jährige, der für seine lange Zunge berühmt ist und während des Konzerts Feuer und (künstliches) Blut speit. "Wir können nicht in jeder Stadt der Welt spielen, das dauert zu lange. Aber vielleicht noch ein Jahr auf Tour und dann hören wir damit auf. Wir machen es nur, solange wir noch gut sind."

Rocker in Topform

Zum Auftakt der knapp zweimonatigen Europa-Tournee präsentieren sich die New Yorker, die im nächsten Jahr 50. Band-Jubiläum feiern, in Topform. Neben dem Eröffnungssong werden Klassiker wie "Shout It Out Loud", "Lick It Up" oder "Calling Dr. Love" besonders lautstark mitgegrölt. Zu "Love Gun" gleitet Stanley an einem Drahtseil über das Publikum. Auf einer Plattform mitten im Innenraum singt er auch den großen Discohit seiner Band, "I Was Made For Loving You".

Was werden Kiss vermissen, wenn die Tour vorbei ist? "Natürlich die Zuschauer und die Kameradschaft zwischen uns und unseren Fans", sagt Stanley. "Es gibt nichts Vergleichbares." Auch Simmons wird das Publikum nach eigener Aussage fehlen. "Wenn man auf der Bühne steht, kann man fast verstehen, warum jemand der Papst sein möchte", scherzt der 72-Jährige. "Es gibt kein vergleichbares Gefühl."

Am Ende noch die Hymne "Rock And Roll All Nite"

Nach drei Zugaben und insgesamt 23 Songs geht das Konzert in Dortmund wie üblich mit der Hymne "Rock And Roll All Nite" zu Ende. Konfetti regnet in Tausende Bierbecher, während die Fans beseelt mitsingen. "Kiss loves you, Dortmund", steht auf den großen Bildschirmen.

Wenn sich am Terminplan nichts mehr ändert, werden Kiss im Oktober im kalifornischen Sacramento ihr allerletztes Konzert spielen. Das wird dann selbst dem coolen Gene Simmons, auch bekannt als "The Demon", nahe gehen. "Am letzten Tag wird es sehr emotional werden", räumt der Rocker ein. "Ich werde weinen wie ein zwölfjähriges Mädchen."