Adel Feudale Gäste: Prinz Harry und Meghan besuchen Düsseldorf

Die Heimatbesuche waren in den vergangenen Jahren nicht nur wegen der Corona-Pandemie rar geworden. Harry liegt auch im Rechtsstreit mit dem britischen Innenministerium über die Frage, ob und wie er in Großbritannien noch Polizeischutz für sich und seine Familie in Anspruch nehmen kann. Der Besuch in Düsseldorf wird auf jeden Fall "polizeilich begleitet", wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Polizei bestätigte. Nach dem Tag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hat das Paar dann noch Anschlusstermine in Großbritannien.