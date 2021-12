Die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete am späten Freitagabend dagegen unter Berufung auf Diplomaten, die Türkei und Katar hätten sich darauf geeinigt, fünf Flughäfen, darunter auch den in Kabul, zu betreiben. Technische Details müssten dem Bericht zufolge in der kommenden Woche mit den Taliban besprochen werden.