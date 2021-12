Afghanistan US-Angriff:Keine Strafen nach Tod von Zivilisten in Kabul

Die "New York Times" hatte zuvor schon berichtet, es werde für den tödlichen Vorfall keinerlei Strafen geben. Bei dem Angriff am 29. August waren kurz vor dem Abzug der letzten US-Soldaten aus Afghanistan drei Männer und sieben Kinder in einem Auto getötet worden. Darin saßen nach US-Medienberichten ein langjähriger Beschäftigter der US-Hilfsorganisation Nutrition & Education International (NEI) sowie Angehörige. Mitte August hatten die militant-islamistischen Taliban die Macht in dem Land übernommen.