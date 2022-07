Lesen Sie auch 1 Bilder Video Kornwestheim Ein historisches „Megaprojekt“ Eine Ausstellung im Grundbuchzentralarchiv widmet sich der Landesvermessung.

Was passiert mit Papier im Wasser? Sein Gewicht nimmt enorm zu. Ein schwerer Foliant oder ein Aktenordner wiegen nass doppelt, manchmal dreimal so viel wie im trockenen Zustand. Für das Bergen und Versorgen von Unterlagen, zum Beispiel bei einer Hochwasserkatastrophe, ist das ein wichtiger Aspekt. Diese und andere wertvolle Erkenntnisse haben die Teilnehmenden der landesarchivweiten Notfallübung im Grundbuchzentralarchiv Kornwestheim gewonnen, heißt es in der Pressemitteilung der Behörde.