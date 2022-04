Aktionist Kunst zwischen Blut und Gedärmen: Hermann Nitsch ist tot

Die Bilder der archaischen Aktionen des österreichischen Künstlers Hermann Nitsch brennen sich ein für alle, die sie einmal gesehen haben. Der Wiener wurde für seine extremen Rituale sowohl verehrt als auch bekämpft. Am Montag starb der Aktionskünstler, Maler und Bildhauer im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Mistelbach, in der Nähe seines Schlosses nördlich von Wien.