American Football Cougars beenden Saison auf Rang vier

Eher Testspielcharakter

Als Headcoach der Footballer bringt ihm Rang vier ein Lächeln ins Gesicht. Auch wenn am letzten Spieltag die punktgleichen Badener Greifs hätten überholt werden können. Doch deren Partie wurde vom Gegner abgesagt. Bereits vor dem Start in Heilbronn war damit klar, dass sich in der Tabelle nichts ändern würde. „Es ist uns dann gelungen, trotzdem konzentriert zu spielen, ohne eine Verletzung davonzutragen“, freut sich Geibel. Bereits zur Halbzeit war die Messe gelesen. Die ersten Quarter entschieden die Cougars 10:0 und 30:8 für sich. Danach nahm das Duell eher Testspielcharakter an. Die Miners spielten immerhin im Bewusstsein, noch in der Abstiegsrelegation antreten zu müssen. Sie legten laut Scouting-Coach Timm Geibel bei den Cougars dennoch Dinge offen, „an denen unbedingt gearbeitet werden muss“. 0:0 und 0:6 endeten die Quarter drei und vier aus Kornwestheimer Sicht.