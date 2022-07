American Football Cougars holen sich die Derby-Revanche

Derbys zwischen den Kornwestheim Cougars und den Ludwigsburg Bulldogs sind immer eine ganz spezielle Angelegenheit. Die American Footballer kennen sich schon seit vielen Jahren, haben schon zigmal gegeneinander gespielt und machen in Sachen Cheerleading sogar gemeinsame Sache. So gab’s beim vergangenen Nachbarschaftsduell am vergangenen Samstag im Ludwigsburger Jahnstadion eine gemeinsame Halbzeitshow der Cheer-Gemeinschaft aus Kornwestheim und der Barockstadt. Bei aller Eintracht pflegt man in der Landesliga aber auch die sportliche, wenn auch freundschaftliche Konkurrenz. Und die haben die Cougars am zurückliegenden Wochenende für sich entschieden – knapp, spannend und sehenswert mit 27:22. Das Hinspiel im heimischen Stadion an der Jägerstraße hatten die Kornwestheimer noch mit 27:44 verloren.