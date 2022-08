American Football Cougars vom Wolfpack nicht zu halten

So richtig aussagekräftig waren weder die Partie noch das Resultat am Ende. Die Kornwestheim Cougars hatten in der American-Football-Landesliga zwar mit 51:0 gegen das Tauberfranken Wolfpack gewonnen. Da das Team aus Bad Mergentheim jedoch stark dezimiert die Reise zu den Berglöwen angetreten hatte, war es kein Ergebnis, das aufseiten der Gastgeber zu ausgiebigen Jubelarien verleitet hätte. Dementsprechend nüchtern formulierte es Cougars-Cheftrainer und -Abteilungsleiter Andreas Geibel nach dem letzten Heimspiel in dieser Saison: „Es war fast erwartungsgemäß. Aber ich bin froh, dass wir das so über die Bühne gebracht haben.“