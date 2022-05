American Football Erste Derby-Pleite im eigenen Stadion

„Jeder Run ein Score“ – jeder Schuss ein Treffer

Die Partie sah zwei sehr unterschiedliche Hälften. Beim Fußball hätte man in den ersten beiden Vierteln wohl gesagt, dass jeder Schuss ein Treffer war. In diesem Fall wäre wohl eher die Formulierung „jeder Run ein Score“ passend. Denn zunächst bekamen beide Defensivreihen die gegnerischen Offences kaum in den Griff. Die Cougars legten einen Touchdown vor, bekamen im Anschluss aber meist ziemlich schnell wieder den Ausgleich. Das ging bis zum 21:21 so, ehe die Hausherren dann „nur“ zu einem Field Goal kamen, also nur 24:21 führten. Die Ludwigsburger hingegen gingen mit einem prompt folgenden Touchdown in Führung und brachten anschließend auf den nächsten Run der Cougars zum Stehen. Kornwestheim musste punten, und die Bulldogs legten noch ein Field Goal zum Pausenstand von 24:30 nach. „Es war ein sehr körperliches Spiel, und es war vielleicht schon der Knackpunkt, dass wir Ende der ersten Hälfte dann in Rückstand geraten sind“, räumte Geibel ein.