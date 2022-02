American Football Flores Kampf für schwarze Trainer in der NFL

Einen Tag, nachdem er der National Football League vor einem Gericht in New York Diskriminierung schwarzer Trainer vorgeworfen hat und es in der Klage hieß, die NFL werde wie eine Plantage gemanagt, hat der 40 Jahre alte Football-Trainer mehrere TV-Auftritte und betont, um was es ihm geht. "Viele in diesem Land haben sich vor mir für Veränderungen für People of Color eingesetzt. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich an der Reihe", sagte er bei CNN. Sein ESPN-Interview beendete er mit dem Satz: "Wenn ich nie wieder Trainer bin, aber es eine Veränderung gibt, dann war es das wert." Als People of Color bezeichnen sich Menschen mit Rassismuserfahrungen.