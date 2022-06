Einige Punkte für Heilbronn im zweiten Durchgang

Zwar entschieden die Salt Miners den zweiten Durchgang mit 7:3 für sich – es sollten aber ihre letzten Punkte bleiben. Denn die zweite Spielhälfte ging mit 21:0 und 7:0 komplett an Kornwestheim. In der Partie gab es auch manchen Höhepunkt, etwa dass der Kornwestheimer Linebacker Markus Bergmann nach einem Ballgewinn in der Defensive ein Pick Six gelang. Sprich: Er rannte mit dem Ei über das gesamte Feld in die Endzone und kam zum ersten Touchdown seiner Karriere. Wie das ganze Spiel geschah auch das zur Freude der rund 150 Zuschauer. „Ihnen haben wir damit wieder eine gute Show geliefert“, ist Andreas Geibel zufrieden. In der Rückrunde wird das kaum mehr möglich sein – bis auf eine Ausnahme sind die Cougars nur noch auswärts gefordert.