American Football Klarer Sieg für die Cougars

Die American Footballer der Kornwestheim Cougars sind in Form. In der Landesliga hat das Team am Samstagmittag den zweiten Sieg im dritten Spiel geholt. Gegen die Neckar Hammers aus Villingen-Schwenningen gab’s im Stadion an der Jägerstraße einen klaren 27:2-Erfolg. „Das Spiel hat die Entwicklung aufgezeigt, dass wir uns sportlich inzwischen stabilisiert haben“, sagt Abteilungsleiter und Headcoach Andreas Geibel, der von zwei Mannschaften auf Augenhöhe spricht. „Es ging darum, wer die Fehler des Gegners am schnellsten ausnutzt.“