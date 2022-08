Kornwestheim liegt sogar mit 0:10 zurück

Doch dann schaffte es die Gäste-Defense, sich besser auf das Laufspiel der Hammers einzustellen und ließ bis zum Spielende keinen einzigen Punkt mehr zu. Die eigene Offense hingegen drehte die Partie noch im zweiten Quarter, die Cougars gingen mit einer 14:10-Führung in die Halbzeitpause. „Wir haben uns vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Partie sehr konzentriert bis zum Ende durchgespielt. Das ist eine Entwicklung, die viel zu dieser erfolgreichen Saison beigetragen hat“, lobt Geibel sein Team, dass es dann sogar schaffte, aus missglückten Aktionen noch das Maximum herauszuholen. So wollte Jannik Lacic eigentlich per Fieldgoal die Führung ausbauen. Doch der Snap misslang. „Geistesgegenwärtig hat Jannik dann in bester Quarterback-Manier einen Pass auf Eugen Friese gespielt, der dann einen Touchdown erzielte“, berichtet Geibel.