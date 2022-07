Dem einstigen Hollywood-Star werden sexuelle Übergriffe in vier Fällen vorgeworfen. In einem weiteren Fall lautet die Anklage auf "penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung". Zu den mutmaßlichen Taten soll es in London sowie in der westenglischen Grafschaft Gloucestershire gekommen sein. Spacey war damals künstlerischer Direktor des Londoner Theaters The Old Vic. Die Betroffenen sind heute zwischen 30 und 50 Jahre alt.