Antrittsbesuch Scholz in Rom - Aktionsplan soll Beziehung stärken

Beziehungen sollen gestärkt werden

Über die Idee des Aktionsplans hatten in den vergangenen Tagen bereits Medien berichtet. Der italienische Botschafter in Deutschland, Armando Varricchio, hatte sich in einem Interview der Zeitung "La Stampa" geäußert. Ziel sei es, die Beziehungen beider Länder mit konkreten Abläufen, Prozessen und Aktionen zu stärken.