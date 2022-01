"Ticket-Einnahmen sind in allen Profi-Ligen ein wesentlicher Part der Refinanzierung", hieß es weiter in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das zunächst die "Bild"-Zeitung und der "Kicker" berichtet hatten. Derzeit sind im Sport nur wenige hundert bis maximal einige tausend Fans in den Arenen zugelassen. Der Profisport in Deutschland habe eine "Blaupause für viele Hygienekonzepte weltweit" geliefert. "Auch vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass der Profi-Sport aktuell an vielen Stellen objektiv schlechter gestellt ist als andere Lebensbereiche."