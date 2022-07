Arbeitnehmer Forderungen nach dauerhaft höheren Löhnen

Die Konzertierte Aktion sei prinzipiell gut, um eine enge Abstimmung zwischen Politik, Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu ermöglichen, sagte Fratzscher. Sie werde jedoch scheitern, wenn es ihr primäres Ziel sei, Beschäftigte zu einem noch stärkeren Lohnverzicht zu drängen. Die Lohn-Preis-Spirale sei ein "falscher Mythos". Die generelle Lohnentwicklung in diesem Jahr sei eher zu schwach als zu stark. "Je stärker die Kaufkraft schrumpft, desto höher ist auch der Schaden für die Wirtschaft." Eine geringere Kaufkraft bei Menschen mit mittleren und geringen Einkommen führe zu einem Rückgang beim Konsum und damit zu weniger Umsatz und Beschäftigung bei vielen Unternehmen.

"Einmalzahlungen sind nicht zielgenau, da viele davon gar nicht profitieren", sagte Fratzscher. Einmalzahlungen könnten nur eine temporäre, aber keine dauerhafte Entlastung für permanent höhere Preise für Energie und Nahrungsmittel sein. "Der wirtschaftlich wie sozial beste Weg im Umgang mit der Inflation ist - neben höheren Löhnen und Einkommen - eine steuerliche Entlastung und höhere soziale Leistungen für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen", sagte Fratzscher. Er forderte zudem die Arbeitgeber auf, die Tarifbindung zu stärken. Die Bundesregierung sollte ein Paket von Zukunftsinvestitionen beschließen. Die Schuldenbremse solle auch 2023 ausgesetzt werden - die Bundesregierung will sie wieder einhalten.

Grimm: Härten zielgerecht abfedern

Die "Wirtschaftsweise" Grimm sagte, wenn man für Einmalzahlungen auf Lohnsteigerungen verzichte, müssten sie sehr hoch ausfallen. "Das könnte natürlich unmittelbar die Nachfrage und somit wieder die Inflation anheizen. Wenn man sie steuerfrei stellt, so scheint das eher ein Mittel, die Tarifparteien in diese Richtung zu drängen." Es konterkariere aber das Ziel, mit staatlichen Maßnahmen insbesondere den unteren Einkommensgruppen zu helfen.

Der Verzicht auf die Steuereinnahmen wäre eine staatliche Unterstützung, die dann aber in höherem Maße Besserverdienenden zugute komme. "Insbesondere bei Menschen in der Grundsicherung und bei unteren und einem Teil der mittleren Einkommensgruppen besteht ein Bedarf, die Härten, die sich aus den aktuellen Entwicklungen ergeben, zielgerichtet abzufedern", sagte Grimm.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Peter Adrian, sagte der dpa, Geldpolitik und Lohnentwicklung seien sehr wichtige Aspekte beim Umgang mit Inflation. "In der aktuellen Preisspirale kommt es aber auch auf weitere wichtige Einflussfaktoren an." Die Inflation werde insbesondere durch Kostensteigerungen bei Energie, Rohstoffen und anderen Engpässen in internationalen Lieferketten gespeist.

"Wir müssen deshalb vor allem Maßnahmen angehen, die diese Engpässe auf der Angebotsseite erweitern." Dazu gehörten auch schnellere Genehmigungsverfahren und Erleichterungen beim Umstieg etwa auf neue Technologien oder Lieferanten. Adrian sagte weiter: "Angesichts der Preisexplosion ist jede staatliche Extralast und überflüssige Vorschrift, die wegfallen kann, eine hilfreiche Entlastung."