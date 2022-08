Arbeitsmarkt Babyboomer gehen in Rente

Wiesbaden - Mit dem Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge werden dem Arbeitsmarkt in Deutschland in den kommenden 15 Jahren fast 13 Millionen Menschen verloren gehen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes werden 12,9 Millionen Erwerbspersonen der sogenannten Babyboomer bis 2036 das Renteneintrittsalter überschritten haben. Dies entspreche knapp 30 Prozent der dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen, bezogen auf das Jahr 2021, teilte die Wiesbadener Behörde am Donnerstag anhand der Ergebnisse des Mikrozensus 2021 mit.