Arbeitsmarkt Frühjahrsbelebung lässt Arbeitslosigkeit erneut sinken

Erholung des Arbeitsmarkts setzt sich fort

"Mit der Frühjahrsbelebung und den Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzt sich die Erholung am Arbeitsmarkt fort", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, am Dienstag in Nürnberg. "Allerdings wird die Entwicklung durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gebremst", betonte er. Für ihre April-Statistik konnte die Bundesagentur auf Datenmaterial zurückgreifen, das bis zum 12. April vorlag.