Arbeitsmarkt-Studie Jeder vierte Arbeitsplatz von Klimawandel betroffen

"Durch eine aktive Gestaltung der Transformation könnte die Dekarbonisierung bis 2050 mehr als 300 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze hervorbringen", sagte Lorentz, "davon 21 Millionen in Europa, 180 Millionen in Asien-Pazifik, 75 Millionen in Afrika und 26 Millionen in Amerika." Die "vulnerablen Regionen" müssten besonders in die Entwicklung "einer "grünen" Arbeiterschaft" investieren. Ein schnellerer, geplanter Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft könnte für weltweit gerechtere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sorgen.