Archäologie Schamanin: Neue Erkenntnisse zu 9000 Jahre altem Grab

Halle - Das 9000 Jahre alte Grab einer Schamanin in Sachsen-Anhalt gab bislang viele Rätsel auf. Nun sind einen Team von Fachleuten neue Erkenntnisse dazu gelungen. "Das Grab der Schamanin ist ein Schlüsselfund, der tiefe Einblicke in die Anfänge von Spiritualität und Religion gewährt und zeigt, welche zentrale Rolle Frauen in der Vorgeschichte spielten", sagt Landesarchäologe Harald Meller, der das Projekt koordiniert. "Dank detektivischer Arbeit vieler Wissenschaftler können wir das Schicksal und Aussehen einer einzigartigen Frau rekonstruieren."