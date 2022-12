Hoffen auf einen "Paris-Moment"

Insgesamt hoffe er auf einen "Paris-Moment" in Montreal, erklärte der Grünen-Politiker. Im Jahr 2015 waren in Paris verbindliche Ziele zum globalen Klimaschutz festgelegt worden. Experten bemängeln immer wieder, dass die Artenkrise bislang nicht so ernst genommen werde wie die Klimakrise.

Heute Abend befasst sich auch der Bundestag mit einem Antrag der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP zu diesem Thema. Laut Antrag soll die Bundesregierung unter anderem dazu aufgefordert werden, sich sowohl national als auch bei internationalen Verhandlungen für den verbindlichen Artenschutz einzusetzen und eine solide Finanzierung voranzutreiben.