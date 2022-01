Arzneimittel Experten empfehlen: Viagra weiter nur auf Rezept

Der Urologe Prof. Christian Wülfing meinte: "Ohne Rezeptpflicht geht die ärztliche Kontrolle gänzlich verloren". Die erektile Dysfunktion sei in den meisten Fällen Symptom einer zugrundeliegenden Erkrankung, sagte der Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik in Hamburg. Durch ein Ende der Rezeptpflicht würden auch die Kontrolltermine nach der Einnahme wegfallen.