Asperg - Von einer Katze ist eine 53 Jahre alte Spaziergängerin am Montagabend gegen 17.15 Uhr angegriffen worden. Sie war mit ihrem Hund in der Hohenzollernstraße in Asperg unterwegs, als die Katze sich ihr von hinten näherte und mehrmals ins Bein biss. Warum das Tier so angriffslustig auf die Spaziergängerin reagierte, ist laut Angaben der Polizei bislang unklar. Die Frau musste sich in ärztliche Behandlung begeben.