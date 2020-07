Asperg Junger und älterer Radler kollidieren

Asperg - Schwere Verletzungen hat ein 57 Jahre alter Radfahrer am Sonntag gegen 17.55 Uhr erlitten, der in Asperg auf einen neunjährigen Radler getroffen ist. Die schmerzliche Begegnung fand in einer Einbahnstraße statt, die der Schüler laut der Polizei unzulässigerweise in der falschen Richtung befahren hatte. Beide Radler trugen einen Helm. Der Ältere hatte dem Jüngeren wohl ausweichen wollen, stürzte dabei aber auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei muss noch klären, ob sich die beiden Radler überhaupt berührt haben. Zeugen sollen sich unter 0 71 54/1 31 30 melden.