Asperg/Kornwestheim 29-Jähriger onaniert in der Öffentlichkeit

Asperg - Die Polizei hat am Montag einen 29-jährigen Mann in Asperg festgenommen, der sich in der Öffentlichkeit selbst befriedigt hat. Ein 19-Jähriger hatte die Beamten gegen 17.50 Uhr alarmiert und berichtet, dass an der Badstraße ein Mann mit herunter gelassener Hose auf einer Bank sitze und sexuelle Handlungen an sich vornehme. Laut dem Zeugen hatte sich der Mann seine Hose anschließend wieder angezogen und war davon gelaufen.