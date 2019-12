Asperg Mercedes prallt auf einen Sattelzug

Asperg - Ein 54-Jähriger war am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd unter Alkoholeinfluss in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in seinem Mercedes von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs, als sein Auto ins Schlingern kam. Er fuhr auf das Heck eines Sattelzugs auf, wodurch sich dessen Stoßstange löste und auf den linken Fahrstreifen geschleudert wurde. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem BMW darüber. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm dem 54-Jährigen nach einem positiven Atemalkoholtest Blut und Führerschein ab. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.