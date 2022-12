In der Region Murchison Shire 560 Kilometer nördlich von Perth werden in einer ersten Phase mehr als 130.000 Parabolantennen errichtet, die später mit Radioteleskopen in Südafrikas Halbwüste Karoo zusammengeschaltet werden sollen. Beide Regionen sind sehr dünn besiedelt, so dass es kaum störende Einflüsse bei der Beobachtung des Weltraums gäbe.