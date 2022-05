ATP-Tour Spanien jubelt über Alcaraz - Sogar König Felipe gratuliert

Steile Entwicklungskurve

Das sehen auch die meisten Experten so, die Entwicklung von Alcaraz ist wirklich beeindruckend. Erst bei den Australian Open im vergangenen Jahr qualifizierte er sich erstmals für das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier. Vier Major-Turniere später reist er in der kommenden Woche als einer der Mitfavoriten zu den French Open in Paris.

"Es ist beeindruckend, wie ruhig und abgeklärt er schon in seinem jungen Alter auftritt", lobte Djokovic den Senkrechtstarter der Szene, für den es bereits der vierte Turniersieg in diesem Jahr war. "Er bringt alles mit. Ich freue mich sehr für ihn", sagte Nadal. Der 35-Jährige muss sein Wohnzimmer in Roland Garros nun in zwei Wochen nicht nur gegen Djokovic, Daniil Medwedew, Zverev und Tsitsipas verteidigen, sondern auch gegen seinen 16 Jahre jüngeren Landsmann.

Bescheidener Kämpfer

"Er ist kein Kind, er ist ein Ungeheuer", titelte die Zeitung "La Vanguardia". "Alcaraz übernimmt das Kommando", war auf der ersten Seite von "ABC" zu lesen, "Alcaraz ist auf dem Weg zur Nummer eins", schrieb "El Mundo".

Der Umjubelte selbst blieb bescheiden. "Nur weil ich in Barcelona gewonnen und Djokovic und Nadal in Madrid geschlagen habe, halte ich mich nicht für den besten Spieler der Welt", sagte er. Doch sein druckvolles Spiel, seine Fitness und sein großes Kämpferherz machen ihn zumindest zum derzeit formstärksten Spieler der Tour.

Während Djokovic nach seinem Australian-Open-Trauma erst langsam wieder in Schwung kommt und Nadal nach seinem Rippenbruch noch nach seiner Topform sucht, dominiert Alcaraz die Szene und startet mit breiter Brust nach Paris. Auf das nächste Event der Masters-1000-Kategorie in Rom in dieser Woche verzichtet er zuvor noch wegen leichter Knöchelprobleme. "Dieser Sieg in Madrid gibt mir viel Selbstvertrauen für Roland Garros", sagte Alcaraz in Madrid. "Ich werde in Paris mit aller Kraft um den Titel kämpfen."