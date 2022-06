ATP-Tour Tennisprofis Otte und Struff im Achtelfinale von Stuttgart

In der nächsten Runde des mit 769.645 Euro dotierten Rasenevents auf dem Weissenhof trifft der Weltranglisten-61. Otte auf den an Nummer vier gesetzten Kanadier Denis Shapovalov, der zum Auftakt ein Freilos hatte. Der 32 Jahre alte Struff, inzwischen nur noch die Nummer 103 der Welt, bekommt es mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun. Angeführt wird das Feld in Stuttgart vom griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas.