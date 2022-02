ATP-Tour Zurück: Djokovic gewinnt Erstrundenpartie in Dubai

Für Djokovic geht es in dieser Woche auch um Platz eins in der Weltrangliste. Gewinnt der Russe Daniil Medwedew parallel das Turnier im mexikanischen Acapulco, löst er Djokovic in jedem Fall als Branchenprimus ab. Auch bei mehreren anderen Szenarien ist ein Wechsel an der Weltranglisten-Spitze möglich.