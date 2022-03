ATP-Tour Zverev im Viertelfinale von Miami

In der nächsten Runde trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier auf den Norweger Casper Ruud. "Casper ist ein großartiger Spieler und er spielt momentan unglaublich gut. Ich bin bereit für einen harten Kampf", sagte Zverev. Sein bestes Resultat in Florida war vor drei Jahren der Einzug ins Finale. Alle anderen deutschen Tennis-Profis sind bereits ausgeschieden.