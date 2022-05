ATP Zverev setzt auf Rückkehr von Vater: Gibt Ruhe und Vertrauen

Neben dem Vater als Coach setzt Zverev junior in diesem Jahr auf eine bessere Vorbereitung vor dem Sandplatz-Höhepunkt in Paris. "Ich fand immer, dass ich in den Jahren zuvor meine Topform zu früh gefunden habe, vielleicht schon in Madrid, teilweise hier in Rom", erzählte er der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Jahr habe er viele Dinge anders gemacht, um später im Jahr in der besten Verfassung zu sein. "Ich fand, dass ich die letzten Wochen angefangen habe, besser zu spielen: in Madrid, auch hier. Hoffentlich bin ich in Paris dann in Topform."