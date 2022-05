Ausblick Die Fußball-Woche: Nations League, WM-Quali, EM-Kader

WM-Qualifikation:

Die ukrainische Nationalmannschaft will in Schottland den vorletzten Schritt zur Weltmeisterschaft in Katar machen. Das Team von Trainer Oleksandr Petrakow bestreitet am Mittwoch in Glasgow das Playoff-Halbfinale der Qualifikation. Setzen sich die Ukrainer gegen die Schotten durch, spielen sie am Sonntag gegen Wales um die WM-Teilnahme. "Es ist sehr wichtig für unsere Nationalmannschaft und für unser Land, dass wir es auch schaffen", hatte der frühere ukrainische Bundesliga-Profi Andrej Woronin zuletzt bei einem Benefizspiel der Auswahl in Mönchengladbach gesagt. Wegen der russischen Invasion in die Ukraine können die Nationalspieler, die im eigenen Land ihr Geld verdienen, schon länger nicht in ihren Clubs spielen. Mit Tests und Trainings haben sie sich fit gehalten.

EM-Kader:

Bei den DFB-Frauen steigt gut einen Monat vor dem EM-Auftakt gegen Dänemark am 8. Juli langsam die Vorfreude auf das Turnier in England. Am Dienstag beruft Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus dem bisherigen Kreis von 35 Kandidatinnen ihren erweiterten EM-Kader von 28 Spielerinnen. Sicher ist: Spielmacherin Dzsenifer Marozsan wird nicht dabei sein, die 30-Jährige verpasst wegen eines Kreuzbandrisses das Turnier.

Rangnick-Debüt:

Die ersten Partien als Nationaltrainer Österreichs haben es für Ralf Rangnick gleich in sich: WM-Finalist Kroatien, Weltmeister Frankreich und die bei der EM so starken Dänen sind die Gegner in der Nations League. "Ich freue mich riesig auf die Aufgabe", sagte der 63-Jährige. Bis zu seinem Debüt am Freitag gegen Kroatien will der bisherige Manchester-United-Coach viele Gespräche führen, um "Siegeswillen" und "Energie" auf den Platz zu bringen.