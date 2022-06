Aussichten Gewittergefahr im ansonsten freundlichen Frühsommer

Am Mittwoch herrscht bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad verbreitet Sonnenschein, nur im Süden ist es stark bewölkt. Immer wieder gibt es dort Schauer, es kann teils kräftig gewittern und dabei heftig regnen. "Örtlich drohen wieder vollgelaufene Keller", hieß es vom DWD. Erst in der Nacht beruhigt sich das Wetter langsam. Am Donnerstag wird es mit 27 bis 32 Grad noch wärmer, häufig zeigt sich die Sonne. In der Südwesthälfte sind jedoch Gewitter mit Starkregen, lokal auch Unwetter möglich.