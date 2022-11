New York (dpa) - Das New Yorker Brooklyn Museum feiert den im Januar gestorbenen französischen Modeschöpfer Thierry Mugler mit einer großen Ausstellung. Unter anderem Kleidungsstücke und Fotos sind ab Freitag und bis zum 7. Mai 2023 in der Schau "Thierry Mugler: Couturissime" in dem Museum zu sehen.