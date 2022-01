Australian Open "Schlag ins Gesicht" - Djokovic-Genehmigung sorgt für Ärger

Kohlmann: "Es sind noch viele Fragezeichen da"

"Ich war auch absolut überrascht", sagte der deutsche Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann der Deutschen Presse-Agentur. "Es sind noch viele Fragezeichen da. Hoffentlich werden die in den nächsten Tagen und Wochen bis zum Start beantwortet." Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison startet am 17. Januar in Melbourne. Nur Spieler und Spielerinnen, die gegen das Coronavirus geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten haben, dürfen daran teilnehmen.