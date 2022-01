Australian Open Deutsches Tennis-Duo scheidet aus - Nadal weiter

Nur drei deutsche Damen schafften es ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison. Angelique Kerber, die 2016 in Melbourne triumphiert hatte, steigt erst am Dienstag ins Geschehen ein. Bei den Herren gab es neun deutsche Erstrunden-Teilnehmer - von denen Gojowczyk als erster verlor.

Djokovic auf dem Weg nach Belgrad

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft an diesem Montag (2. Spiel nach 9.00 Uhr/Eurosport) in einem deutschen Duell auf Daniel Altmaier. Der Olympiasieger strebt den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an. Aufgrund des Fehlens des serbischen Weltranglisten-Ersten Djokovic sind seine Chancen gestiegen.

Djokovic hatte am Sonntag nach einem langen Hin und Her aufgrund seines endgültig für ungültig erklärten Visums das Land verlassen müssen. Der ungeimpfte Titelverteidiger wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach einer Corona-Infektion an den Australian Open teilnehmen. Die Behörden hatten ihm aber die Einreise nach Australien verweigert. Am Montagmorgen landete der 34-jährige Serbe in Dubai, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Sein spanischer Rivale Rafael Nadal startete unterdessen erfolgreich in die Australian Open. Mit 6:1, 6:4, 6:2 gewann der 35-Jährige gegen den Amerikaner Marcos Giron. Der Weltranglisten-Fünfte hat die Chance auf seinen 21. Grand-Slam-Titel, mit dem er Djokovic und den pausierenden Schweizer Roger Federer (jeweils 20) abhängen könnte. Bei den Damen zog Titelverteidigerin und Mitfavoritin Naomi Osaka souverän in die zweite Runde ein. Die Japanerin, frühere Nummer eins der Welt, setzte sich gegen Camila Osorio aus Kolumbien 6:3, 6:3 durch.