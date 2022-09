Auch zahlreiche Organisationen in Australien kritisierten das Mural. "Wir alle wollen, dass der Krieg endet, aber man kann den Angreifer und die Ukrainer, die auf ihrem Heimatboden kämpfen, nicht in die gleiche Kategorie stecken", zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" Stefan Romaniw von der Australian Federation of Ukrainian Organisations (AFUO). Künstler Seaton betonte in seinem Video, er habe mit dem Kunstwerk in keiner Weise die "schrecklichen Verbrechen Russlands" seit dem Beginn des Krieges entschuldigen wollen.