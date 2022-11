Deswegen sind 14 Millionen im Haushalt zunächst gebunden an strukturelle Veränderungen in der Arbeit des Instituts. "Das ist ein Arbeitsauftrag des Parlaments an das Auswärtige Amt, gemeinsam mit dem Goethe-Institut Vorschläge für dessen Neuausrichtung zu machen und bis spätestens Ende September zu erarbeiten", hieß es vom Auswärtigen Amt.