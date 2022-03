Auto Volkswagen kann Folgen der Chipkrise eindämmen

Engpässe mit Elektronik-Bauteilen belasteten die Industrie in den letzten Monaten schwer. Die Knappheit dürfte noch eine Zeit anhalten. Antlitz gab sich relativ zuversichtlich: "Wir sehen, dass sich die Versorgung mit Halbleitern verbessern wird, vor allem im zweiten Halbjahr." Der Chipmangel bleibe aber ein strukturelles Problem.

Unsicherheitsfaktor Ukraine-Konflikt

Die Ambitionen für das neue Jahr sind groß. Die VW-Spitze rechnet - wenn es gut läuft - mit einer höheren Ertragskraft und mehr Umsatz. "Aber all dies ist unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung", so Antlitz. "Es ist noch unklar, wie sich der Ukraine-Konflikt auf die Gesamtlieferketten und auf die Weltkonjunktur auswirken wird."

So sitzen bei VW schon jetzt einige Standorte auf dem Trockenen, weil in der Westukraine gefertigte Kabelbäume fehlen. Nach den Werken in Sachsen soll es unter anderem am Stammsitz Wolfsburg erneut zu Schichtausfällen und Kurzarbeit kommen. "Wir bekommen aktuell noch einiges an Versorgung, aber es ist natürlich schwierig", sagte der Finanzchef zur Lage in der Ukraine. "Wir versuchen, die Zulieferer zu stützen. Es wird in den nächsten Tagen aber sukzessive zu weiteren Einschränkungen kommen. Wir arbeiten auch an Strategien, um auf andere Lieferanten in Europa und Nordamerika auszuweichen."

"Man wird das eine oder andere weitergeben müssen"

Es sei nicht auszuschließen, dass die weiter steigenden Energiepreise am Ende zum Teil auch auf die Verbraucher überwälzt werden müssen. Zwar sorgten entsprechende Sicherungsgeschäfte für Stabilität. "Aber natürlich wird das mittelfristig unser Geschäft beeinflussen - und natürlich wird man das eine oder andere weitergeben müssen."

Neue Sparprogramme hatte die Leitung nach einem Streit zwischen Betriebsratschefin Daniela Cavallo und Vorstandschef Herbert Diess Ende vorigen Jahres ausgeschlossen. Falls die Kosten weiter gesenkt werden müssen, dann nur im Rahmen bestehender Vereinbarungen. Bis 2023 war ein Rückgang um 5 Prozent geplant. Mit Blick auf die Ukraine sagte Antlitz, die großen Investitionsprojekte hätten Bestand. Aber: "Wenn die Krise anhält, kann es zu einer Situation kommen, wo man auf der normalen Fixkostenseite noch einmal deutlich anpassen muss."

Diess strebt vor allem eine höhere Produktivität und Effizienz an. Parallel dazu steckt der Konzern über die nächsten fünf Jahre aber eine hohe zweistellige Milliardensumme in Digitales und E-Modelle. Zum Jahresende 2021 hatte die VW-Gruppe rund 672.800 Beschäftigte.

Produktion in Russland soll ausgesetzt werden

Die Produktion in Russland will Volkswagen wie viele andere Firmen zunächst aussetzen. Gleiches gilt für Autoexporte in das Land. Diess warnte, der Krieg könnte noch heftigere Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft haben als die Corona-Krise. Eine in die Länge gezogene militärische Auseinandersetzung würde die Region wohl "sehr viel schlimmer" treffen als die Verbreitung des Covid-19-Erregers, sagte der Manager jüngst der "Financial Times". Auf Dauer beschädigte globale Lieferketten dürften demnach "zu riesigen Preiserhöhungen, Knappheit an Energie und Inflation" führen. "Das könnte sehr riskant sein für die europäische und die deutsche Wirtschaft."

Einstweilen sprudeln die Gewinne aber wieder stärker - die Aktionäre sollen davon profitieren. Der Hauptversammlung am 12. Mai soll eine Dividende von 7,50 Euro pro Stamm- und 7,56 Euro pro Vorzugsaktie vorgeschlagen werden, über die Hälfte mehr als im Jahr zuvor. Die Dachgesellschaft Porsche SE, in der die Familien Porsche und Piëch ihre Anteile an VW gebündelt haben, erwartet einen Vor-Steuer-Zufluss von rund 1,18 Milliarden Euro aus den Ausschüttungen.