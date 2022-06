Auto Volkswagen: Vorverkauf des E-Bullis ID.Buzz läuft gut an

Es gebe bisher eine "gute Anzahl an Vorbestellungen" für den ID.Buzz, sagte Unternehmenssprecher Tobias Salzmann am Rande einer Werksführung in Hannover am Donnerstag. Eine genaue Zahl nannte er nicht. Die Markteinführung in Europa ist für Herbst geplant, im Mai lief bereits der Vorverkauf an. Bis Ende dieses Jahres sollen rund 15.000 Fahrzeuge des vollelektrischen Bullis verkauft werden.