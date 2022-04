Autobranche Chipkrise und Ukraine-Krieg bremsen Automärkte

Auch mit Blick auf das gesamte erste Quartal sind die vom VDA genannten internationalen Zahlen schlecht. Die Rückgänge sind zwar nicht ganz so deutlich - was aber teilweise an bereits schwachen Vergleichsmonaten aus dem Vorjahr liegt. Seit Jahresbeginn liegt der Automarkt in der EU um 12,3 Prozent zurück, in den USA um 15,8 Prozent. Nur in China ergibt sich noch ein Plus von 8,6 Prozent.