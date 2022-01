Bahn Digitalisierung imGüterverkehr soll Fahrt aufnehmen

Doch bis die DAK flächendeckend im Einsatz ist, werden noch Jahre vergehen. Der am Mittwoch verabschiedete DAK-Zug ist Teil eines Forschungsprojekts der Deutschen Bahn und fünf weiterer Unternehmen aus Österreich und der Schweiz. In den Jahren zuvor hatten sie zunächst verschiedene Kupplungstypen auf Teststrecken und Rangierbahnhöfen ausprobiert. Nun geht das Projekt in die nächste Phase. Bis Ende dieses Jahres soll es abgeschlossen sein.

"Wir könnten schon in den Jahren 2023 oder 2024 mit der Einführung beginnen", sagte das Digital-Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, Daniela Gerd tom Markotten, am Mittwoch. Bis 2030 könnten demnach sämtliche knapp 500 000 Güterwaggons in Europa entsprechend umgerüstet sein.

Voraussetzung aus Sicht der Bahn ist, dass die EU bis dahin die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schafft. Bis zu 8,6 Milliarden Euro könnte der Umbau der europäischen Waggonflotte kosten. "Das können die Unternehmen nicht alleine stemmen", betonte Gerd tom Markotten.

Der EU-Kommissionsvertreter in Berlin, Jörg Wojahn, gab sich am Mittwoch zuversichtlich, dass die EU im Laufe des Jahres die technischen und finanziellen Voraussetzungen für dieses Ziel schafft. Bei der Finanzfrage sieht er aber auch die Einzelstaaten sowie die Industrie in der Pflicht. "Es ist eine Investition, die sich am Ende rechnen wird", sagte Wojahn am Rande des Treffens.